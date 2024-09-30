Meteoroloji Çorum çevrelerine şiddetli kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün aksam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Yağışın geçerlilik periyodu bu akşam saat 18.00 ile1 Ekim 2024 sabah saat 06.00 olarak tahmin edildi.