Çorum'un Osmancık ilçesine yapılan 1000 kişilik Cezaevi inşaatı hızla yükseliyor.
Yaklaşık 1 milyar 500 milyona mal olması planlanan Cezaevi'nin 2027 yılında bitirilmesi hedefleniyor.
Kamil Yolu üzerinde yaklaşık 107.400 m² arsa üzerine; toplamda 43.550 m² inşaat alanına sahip Osmancık Ceza İnfaz Kurumu ve eklentilerine ait inşaat çalışmaları devam ediyor.
Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Osmancık Cumhuriyet Savcısı Tolga Yetişen yapımı devam eden Osmancık Ceza İnfaz Kurumu inşaat alanında incelemelerde bulunarak proje çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.
Cezaevi'nde 400 sivil ve 400 askeri personel görev alacağı ifade ediliyor.
Muhabir: Fatih Battar