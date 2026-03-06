Çorum Belediye Meclisinin dün yapılan mart ayı toplantısında belediyenin toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz verileceği günler belirlendi.

Meclis Başkan Vekili Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün başkanlığında yapılan toplantıda belediyenin toplu ulaşım hizmetlerini dini ve milli bayramlarda vatandaşlara ücretsiz sağlamasının talep edildiği gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Alınan karar ile arefe günleri de dahil olmak üzere Ramazan ve Kurban Bayramları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Günlerinde şehir içi toplu ulaşım hizmetleri vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek

. Ayrıca LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilerde sınav günü sınav belgelerini göstererek toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.