Dünya Çorumlular Konfederasyonu, Ramazan ayı dolayısıyla Üsküdar’da iftar programı gerçekleştirdi.

Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe dernek başkanları, sivil toplum temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda hemşehri katıldı.

Konfederasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, açılış konuşmasında Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Program kapsamında sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğine katkı sağlayan isimlere plaketler verildi.

Etkinlik sırasında katılımcılar, iftar sofrasında bir araya gelerek hem Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştı hem de hemşehri dayanışmasını güçlendirme fırsatı buldu. Bu tür etkinlikler, İstanbul ve Türkiye genelindeki dernek ağlarının birlik ve beraberlik kültürünü pekiştirmeye devam ediyor.