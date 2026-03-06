Çorum Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Çorum Kadın Platformu Sözcüsü Eylem Kandemir yaptığı açıklamada, 8 Mart Pazar günü Devlet Tiyatro Salonunda saat 13.30’da başlayacak etkinlikte kadın resimlerinden oluşan resim sergisi ile açılacağı programda şiir, müzik, skeç, Hacı Bektaş Veli Halk Oyunları Ekibi gösterisi ve Eğitim Sen Çorum Şube Erbane Topluluğu gösterisi yapılacağını belirtti.

Eylem Kandemir, etkinlik sonrasında ise Devlet Tiyatro Salonu önünde saat 15.00’da toplanarak 8 Mart yürüyüşü yapacaklarını ve saat 15.30’da ise Saat Kulesi önünde basın açıklaması gerçekleştireceklerini ifade etti.