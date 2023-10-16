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HARUN AKKAYA

Çorum’da 13 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Medeni Gençlik Platformu(MGP)’nu kurdu.

MGP üyeleri dün Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde toplantı düzenledi.

Gençliğin gelişimi için koordinasyon, iletişim, istişare ve işbirliği amacıyla oluşturulan platformun dönem sözcülüğüne ise oy birliği ile İnan Aktaş getirildi.

Akıncılar Derneği, Alperen Ocakları, Doğru Amaçlarla Toplumsal Entekrasyon Derneği (DATEM), Genç Kızılay, Genç Safa, İç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Ka-Der, Mil Büro-Sen, Mil-Genç, Muhsin-i Tavır Derneği, Öksüz ve Yetim Çocuklara Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (ÖYÇODER), Türkiye Gençlik Vakfı ve Yeni Nesil 2022 Spor Kulübü’nün yer aldığı platform toplantı sonrası şu manifestoyu yayınladı.

BİZ KİMİZ?

“Takatini kaybetmişlerin takatini, heyecanını yitirmişlerin heyecanını, ümitsizlerin ümidini ve derdini unutanların derdini hatırlatmaya yola çıkanlarız. Medeni Gençlik Platformu olarak, bu ruhla donanmış bir nesiliz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in öğütleriyle aydınlatılmış bu kutlu yolculukta; niyaz ile, tesanüd ile, kararlılık ile ilerliyor, Allah'ın izni ve lütfuyla hedefimize yöneliyoruz.

DERDİMİZ NE?

İSLAM'IN İNAYETİYLE BİRLİK:

Medeni Gençlik Platformu olarak, İslam'ın nezih iradesi etrafında bir araya geliriz. İslam'ın tavsiye mesajlarını gönüllerimizde taşıyarak, tevhid ve birlik ilkelerine sadık bir şekilde hizmet ederiz.

MEDENİYETİMİZİ İHYA ETMEK:

Maziye bir şükranla bakarız ve İslam'ın nurunda medeniyetimizi tekrar inşa etme kararındayız. Çağa nizam vererek, insanlığın aydınlık yoluna rehberlik etmeyi hedefleriz.

İLİM VE TAHSİL:

İslam, tahsil ve irfanı yüceltir. İlme aç ve tahsil ile haşrolan bir gençlik olarak, öğrenmek ve ilmi artırmak için çalışır, toplumu ehli sünnet çizgisinde aydınlatmak için öncülük ederiz.

TOPLUMSAL İNKİŞAF:

Toplumsal vazifeyi büyük bir sadâkatle taşırız. İçtimai cemiyet projeleri ve muavinlik ile cemiyetimizin saâdetine yükseltmeye gayret ederiz. Memleketimizin, ümmetimizin gençlerinin faydası için inkişaf etmenin faziletini yüceltiriz.

SÖZÜNÜ TUTMA ŞİARI:

Her sözümüzü sadâkat ve ikrâr ile yerine getirir, verdiğimiz taahhüdün eri olarak kalırız. İslam'ın akideye ve ahlaka dayalı değerlerini hayatımızın hükmü kılarız.

İTTİHAD VE BARIŞ:

Tefrikaya değil ittihada vesile olmayı tercih ederiz. Tefrikayı öteler, birliği gücümüz olarak kabul ederiz.

İŞARET ETTİĞİMİZ YOL:

Kelime-i Tevhid olanın yolu selâmettir. İslam'ın tevhidini ve birliğini yücelterek, insanlığın inayetine yol gösteririz.

Biz, Medeni Gençlik Platformu olarak, Devletimiz’in ve Milletimiz’in bekası için, İslam'ın nuru altında bir nesil olma gayretindeyiz, geleceği inşa ediyor ve çağa nizam veriyoruz.”