Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin atamasıyla MHP Çorum İl Başkanlığı’na getirilen Mehmet İhsan Çıplak, Çorum’da göreve yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri ile İskele Park’ta bir araya gelerek, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin startını verdiklerini belirterek; “Çorum’da 14 belediyeyi de kazanmak istiyoruz” dedi

MHP ÇORUM’DA ŞANŞI BİR ŞAHLANIŞ GERÇEKLEŞTİRECEKTİR

Göreve geldikleri günden bu yana devraldıkları bayrağı daha yükseğe çıkarma arzusu içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çıplak; “Türk milliyetçilerinin adresi Milliyetçi Hareket Partisi’nin İl Başkanı olmak büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren bizlere tevdi edilen bayrağı daha yükseğe çıkarma arzusu içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün onlarca hemşerimizle bir araya geliyoruz, hasbihâl ediyoruz, bunun yanında partimize üyelik başvurusu yapan onlarca arkadaşımıza rozetlerini takıyoruz. Sözün özü, Çorum’da bir gönül seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Bu gönül seferberliğinde özü bizden yana olan, kalbi bizim gibi atan lidere, teşkilata ve doktrine bağlı her bir arkadaşımızı safımıza davet ediyoruz. Liderimiz sayın Devlet Bahçeli Bey’in yolbaşçılığında, dava arkadaşlarımızın inancıyla, Çorumlu hemşerilerimizin desteğiyle ve de Allah’ın izniyle inşallah Milliyetçi Hareket Partisi Çorum’da şanlı bir şahlanış gerçekleştirecektir.” diye konuştu

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK

Yaklaşık 7 ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçim çalışmalarına “Diyar Diyar Anadolu” temasıyla başladıklarını ifade eden Çıplak; “Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben” diyen liderimiz sayın Devlet Bahçeli Bey’in önderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi daima “Benim aklım Türkiye’dir” şiarıyla ve milletimizi, devletimizi hak ettiği konuma getirmeyi bir amaç ve sorumluluk saymıştır. Bu kapsamda genel seçimler öncesinde ‘İl-İl, İlçe-İlçe, Köyüm Benim’ temalı programlarda olduğu gibi şimdi de “Diyar Diyar Anadolu” temasıyla yerel seçimlere hazırlık yapmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Türk asrı ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda yerel seçimlerde de zafere ulaşmak gayesi gütmektedir. Bizler de liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in çizdiği rota doğrultusunda Çorum’da yerel seçim hazırlıklarına başladık. Hedefimiz elbette ki milletimizin takdir ve teveccühü doğrultusunda Çorum Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlıklarını almaktır. Hiç kuşku yok ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde kazanan hem Türkiye hem de Türk milleti olmuştur. Bu mezkur ve müstesna kazanımın, 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere aynısıyla yansıması, merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye'nin gücüne güç katacaktır.” şeklinde konuştu

KONGRE SÜRECİ 26 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Çorum’da kongre sürecinin 26 Ağustos’ta başlayacağını aktaran Çıplak; “Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanımızın talimatlarıyla 9 Ağustos 2023’te başlayan kongre sürecimiz Çorum’da da 26 Ağustos 2023’te başlayarak 4 Eylül 2023 Merkez İlçe ve 13 ilçemizde nihayetlenecektir. Yapılan kongrelerle birlikte gücümüze güç katarak yerel seçim çalışmalarına başlayacağız. Kongrelerimizin tüm ilimize ve camiamıza hayırlara vesile olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, Çorum’da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri ile parti yönetimi katıldı.