Çorum'un merkeze bağlı Ömerbey köyünde önder çiftçilerin yetiştirdiği Hint Keneviri için hasat programı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil ve teknik personeller ile birlikte ilimiz önder çiftçilerinden Halil Olukçu, Bektaş Keskin ve Hacı Keskin’e ait toplam 143 dekar alanda tohum ve lif üretimi amacıyla ekimi yapılan endüstriyel kenevir tarlasında gerçekleştirilen hasat programına katıldı.

Tarla incelemelerinde; bölgedeki üretim potansiyeli, ürün verim durumu, hasat sonrası süreçler ile lif ve tohum değerlendirme olanakları ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, “Üretim çeşitliliğini artırmaya, katma değer oluşturacak ürünleri desteklemeye ve çiftçilerimizin modern üretim teknikleriyle buluşturulmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

İlimizde sürdürülebilir tarıma, alternatif ürün deseninin gelişimine ve çiftçilerimizin gelir seviyesine katkı sağlamayı hedefleyen projelerimize devam ediyoruz” dedi.