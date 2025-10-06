İl Genel Meclisi Ekim ayı ilk toplantısında 2025 yılında köylerde imar uygulama planı yapılan ve revize edilen köylerle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Murat Kıdak meclis üyelerine bilgi verdi.

Çorum İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında bulunan 28 köyde bütüncül olarak hazırlanmış imar planı yapıldığını belirten Kıdak, “Bu köylerimizden 27 adedi kapanan belde belediyeleri ve onların mahalleri iken köy olarak idaremize başlanan yerleşim alanlarımızdır. 1 köyümüz ise, Uğurludağ İlçesi Belkavak köyümüzdür. Belediye mücavir alan sınırının güncellenmesi sonucu Özel İdare yetki ve sorumluluk alanında kalmıştır. Bu köylerimizin tamamının imar planları belde belediyesi iken 1990-2005 yılları arasında İller Bankası tarafından yapılmıştır. Bu köylerimiz; Sungurlu Arifegazili, Demişeyh, Kaledere, Yörüklü, Kızılcakışla, Güloluk, Tuğlu, Kavşut, Çadırhöyük, Laçin Çamlıca, Mescitli, Narlı Mecitözü Elvançelebi, Merkez Seydim, Ortaköy Karahacip Kargı Hacıhamza, Osmancık Başpınar, Bayat Eskialibey, Kunduzlu, Dodurga Alpagut, Alaca Büyükhırka, Çopraşık, Alacahöyük, Kalınkaya, İmat, Karamahmut, Boğazkale Evci, Uğurludağ Belkavak.

Bu köylerimizden Sungurlu, Arifegazili, Demişeyh, Kavşut, Laçin Çamlıca, Mescitli Mecitözü Elvançelebi, merkeze bağlı Seydim, Ortaköy Karahacip, Kargı Hacıhamza, Boğazkale Evci köylerinde mevcut imar planları yeniden düzenlenerek revize edilmiştir. Alaca ilçesi Büyükhırka köyü ile Alaca Kalınkaya ve İmat köylerinin imar planları da revize edilmek üzere ihale çıkarılmıştır.” dedi

Sungurlu Arifegazili köyünde 1. etap imar uygulaması tamamlandığını, 2.eEtap imar uygulamasının ihalesi yapıldığını ve sürecin devam ettiğini aktaran Kıdak; “Sungurlu Kavşut, Kaledere, Laçin Narlı, Merkez Seydim köyünde acil ihtiyaç duyulan bölgelerde imar uygulamaları tamamlanmıştır. Boğazkale Evci köyünde ise imar uygulama çalışmamız ihale edilmiş ve çalışmaları devam etmektedir.” şeklinde konuştu

Köylerin planlı bir şekilde gelişmesi, köye dönüş için arsa ihtiyacının karşılanması, ileriye dönük sağlık ocağı, okul, köy konağı, meydan, park, su deposu gibi teknik ve sosyal alanların arsalarının oluşturulması, alt yapı hizmetlerinin plan ve program dahilinde verilmesi için imar planlarının yapılması önem arz ettiğini dile getiren Kıdak; “Bu doğrultuda köylerimizde önceliği mülkiyet sorunu yaşayan yani yaşadığı evin tapusu olmayan, ulaşım yolu bulunmayan hazine mülkiyetindeki arazilere kurulu olan ve dışarıdan yoğun bir şekilde göç alan ancak, arsa sıkıntısı çeken köylerimizden başlamak üzere bütüncül olarak köylerimizin imar planlarının yapılmasına başlanılmıştır. Diğer taraftan da mevcut imar planlı köylerimizin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikle imar planlarına revize edilmekte sonrasında da imar uygulamaları yapılmaktadır. 2025 yılında İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce İskilip İlçesi Çukurköy Köyü, Mecitözü İlçesi Çitli Köyü ve Laçin İlçesi Karasoku Köyünde bütüncül imar planı çalışmalarına başlanılmıştır. Her 3 köyümüzün halihazır haritaları, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporları ile hidrojeolojik etüt raporu ve taşkın yayılım haritaları hazırlatılmış ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. İskilip İlçesi Çukurköy Köyü ile Laçin İlçesi Karasoku Köyünde ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmış ve imar planlarının hazırlatılması işinin ihalesi Temmuz ayında yapılarak işe başlanılmıştır. Köylerimizde arazi çalışmaları yapılarak plan araştırma raporlarının hazırlanması yapılmaktadır. Mecitözü İlçesi Çitli Köyünde ise, kurum görüşleri aşamasının tamamlanması beklenilmektedir. İskilip İlçesi Çukurköy Köyü ile Laçin İlçesi Karasoku Köyünün bütüncül imar planlarının 2025 yılı sonu itibariyle tamamlanması öngörülmektedir.” ifadelerini kullandı