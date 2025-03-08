Çorum'un Osmancık ilçesinde Karayolları tarafından D100 karayolunda yapılan genişletme çalışmaları ve yol kenarına bordür döşenmesi, ilçeden geçen vatandaşlara satış yapan esnafı zor duruma düşürdü.

Esnaf, iş yerlerinin önünde sürücülerin duracak yer bulamaması sebebiyle 4 aydır satış yapamaz hale geldiklerini söyledi.

Marmara Bölgesi'ni Karadeniz ve Doğa Anadolu Bölgesi'ne bağlayan D100 karayolu Türkiye'nin en önemli karayollarının başında geliyor.

D100 karayolu üzerinde bulunan dükkanlarında yöresel ürünler, yiyecek ve benzeri ürünler satan işyerleri ise binlerce kişinin geçimini sağlıyor.

D100 karayolunun Çorum'un Osmancık ilçesi içerisinde kalan bölümünde başlatılan yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Yol üzerinde bulunan esnaf ise iş yerlerinin önüne yapılan bordürler sebebiyle iş yapamaz hale geldi.

Sorunlarına çözüm bulamadıklarını ifade eden vatandaşlar, yapılan sığınma ceplerinden birisinin de tekrar Karayolları ekipleri tarafından kazılmaya başlandığını söyledi.

Karayolunda toplanan esnaf, 4 aydır çözüm bulamadıklarını kaydederek tepki gösterdi.

Araçların iş yerlerinin önünde duracak alanların olmaması sebebiyle iş yapamadıklarını kaydeden vatandaşlar, yaklaşan Ramazan Bayramı'na kadar sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.