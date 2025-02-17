Çorum’da polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 10-17 Şubat tarihleri arasında il merkezinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde yakalama kararı olan 4 hırsızlık ve 2 cinsel suçlar olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı.

Kayıp olduklarına dair müracaatta bulunan 6 vatandaş bulunurken, 1 kişinin arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.