Çorum’da polis ekipleri tarafından, 6-13 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde aranan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce il merkezinde, 6-13 Aralık tarihleri arasında, 94 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 31 kahvehane/kıraathane, 17 kafe, 27 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 16 otopark kontrol edildi, 5 bin 463 şahıs sorgulandı.

Yapılan kontrollerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı, 23 adet ateşli silah, 4 adet kesici-delici alet, 8 adet şarjör, 194 adet fişek, 100 adet sentetik ecza maddesi, 5.4 gram metamfetamin, 13.4 gram sentetik kannabinoid, 3 adet uyuşturucu alımında kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 2 bin 917 araç kontrol edildi. 4 araca toplam 104 bin 427 TL idari para cezası uygulandı.