Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorumİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-21 Kasım tarihleri arasında yapılan 118 denetim çerçevesinde, 27 kahvehane, 26 kafe, 25 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edildi.

Toplam 3 bin 909 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan aramalarda 6 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 4 şarjör, 49 adet fişek, 165 adet sentetik ecza hapı, 47,23 gram bonzai ile 0,27 gram metamfetamin ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 761 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.