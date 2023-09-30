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Çorum'da, Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliği Fakültesi’nde eğitim gören Somalili Abdülmecit, yaşam mücadelesi veriyor.

Bir inşaatın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan talihsiz genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde entübe vaziyette hayata tutunmaya çalışıyor.

Ailesinin maddi imkanı olmadığı için zaman zaman çeşitli işlerde çalıştığını ifade eden yabancı uyruklu öğrenci arkadaşları, Abdülmecit için dua ederek, göz yaşı döküyor.

Somali Büyükelçiliği’ne durumu bildirmek için harekete geçen Afrikalı öğrenciler, aileye ulaşıp evlatlarının durumunu anlatmakla ilgili duygusal yoğunluk yaşadıklarını ifade ediyor.

Afrikalı öğrenciler, büyük bir umutla hastaneden gelecek müjdeli bir haber için duacı olduklarını söylediler.