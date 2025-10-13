Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki motosiklet aksesuarı satılan bir iş yerinde F.M, S.M, C.M, A.S. ile D.S. ve M.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı silahlı kavgada, M.S, D.S. ile C.M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.S. ve D.S, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı halde olay yerinden kaçan C.M. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen S.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.