Çorum Belediyesi, 9A nolu otobüs hattında güzergâh düzenlemesine gidildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada; yeni güzergahın 24 Kasım'da yürürlüğe girileceği belirtilerek;

"Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerimizi daha etkin ve erişilebilir hale getirmek amacıyla, 9A nolu otobüs hattımızda güzergâh düzenlemesine gidilmiştir. Yeni düzenleme ile 9A hattımız artık; Toptancılar Sitesi, Sebze ve Meyve Hali, Otonomi Galericiler Sitesi, Çorum Belediyesi Kamyon Garajı bölgelerine doğrudan erişim sağlayacaktır. Yeni güzergâh 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecektir." denildi