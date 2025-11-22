Çorumlu ünlü şef Aylin Memik, temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim'e katıldı.

Memik, Çorum'un yöresel yemeklerini yaptığı yarışmada büyük ödül 100 bin liranın sahibi oldu.

Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunduğu hafta içi her gün NOW ekranlarında yayınlanan 'En Hamarat Benim'de bu hafta Çorum'un tanıdığı bir isim yarıştı.

Çorum mutfağının tanıtımına önemli katkıları olan hemşehrimiz Şef Aylin Memik, “En Hamarat Benim” yarışmasında diğer 4 adayla birincilik için yarıştı. Heyecanlı, tansiyonu yüksek ve eğlenceli anların olduğu yarışma Çorum'dan da binlerce kişiyi ekran başına topladı.

Memik, salı günü hazırladığı Çorum'un kıkırdaklı düğün çorbası, Çorum'un kuru mantısı, tavuk dolması ve leblebi helvasının yer aldığı menüyle iddiasını ortaya koydu.

Büyük bir rekabetin olduğu yarışta Memik, 5 günün sonunda yarışmacılardan ve sunucu Kadir Ezildi'den en çok puanı alan yarışmacı oldu.

Aylin Memik'e 100 bin liralık büyük ödülü sunucu Kadir Ezildi takdim etti.