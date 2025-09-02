Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında Amasya, Çorum ve Sinop'taki kamu binaları için Güneş Enerjisi Santrali (GES) tasarım, tedarik ve kurulum ihalesi açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredisiyle yürütülen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) çerçevesinde üç ildeki kamu binalarına güneş enerjisi santrali (GES) kurmak için ihaleye çıkıyor.

Proje, Amasya, Çorum ve Sinop illerinde belirlenen kamu binaları için GES tasarımı, tedariki ve kurulumunu kapsıyor.

İhale, Dünya Bankası'nın satın alma usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İhalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı belirtildi.

ÇORUM'DA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ VE HUZUREVİNE KURULACAK

Tasarım, tedarik ve kurulum işi üç lot halinde ihale edilecek. Lot-1 kapsamında Amasya Üniversitesine 1030 kWe kapasiteli GES'in 210 günde kurulması planlanıyor. Lot-2, Çorum'daki Engelsiz Yaşam Merkezi ve Huzurevi için sırasıyla 60 kWe ve 100 kWe kapasiteli santrallerin 210 günde kurulumunu içeriyor. En kapsamlı lot olan Lot-3 ise Sinop'ta beş farklı kamu binasına toplam 1390 kWe gücünde GES kurulmasını öngörüyor. Bu binalar; Gençlik Merkezi (100 kWe), Merkez Spor Salonu (200 kWe), Boyabat Kız Öğrenci Yurdu (90 kWe), Sinop Üniversitesi (960 kWe) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (40 kWe) olarak sıralanıyor ve işin süresi 240 gün olarak belirlendi.

TEKLİFLER 3 EKİM'E KADAR VERİLECEK

İstekliler, bir veya daha fazla lot için ayrı ayrı teklif sunabilecek. Üç lotun tamamına birlikte teklif veren firmaların, teklif mektubunda belirtmeleri koşuluyla ana toplam üzerinden indirim yapmalarına izin verilecek. Tek bir lot bazında ise indirim kabul edilmeyecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini en geç 03 Ekim 2025 Cuma günü saat 15:00'e kadar Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne elden teslim etmeleri gerekiyor. Elektronik ortamda teklif kabul edilmeyecek ve geç teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Teklifler, aynı gün saat 15:15'te isteklilerin temsilcileri huzurunda açılacak.

İHALE DOKÜMANI VE GEÇİCİ TEMİNAT

İhaleyle ilgilenenler, bin Türk Lirası karşılığında ihale dokümanını temin edebilirler. Doküman bedelinin, Bakanlığın ilgili banka hesabına proje adı ve ihale referans numarası belirtilerek yatırılması gerekiyor.

İsteklilerin teklifleriyle birlikte geçici teminat mektubu sunmaları da zorunlu. Teminat tutarları Lot-1 için 800 bin Türk Lirası veya 20 bin Amerikan Doları; Lot-2 için 250 bin Türk Lirası veya 6 bin 500 Amerikan Doları; Lot-3 için ise bir milyon 200 bin Türk Lirası veya 30 bin Amerikan Doları olarak belirlendi. Her üç lota da teklif verecek olanların, teminatları her lot için ayrı ayrı sunması gerekiyor. Teminat mektuplarının teklif son tarihinden itibaren en az 118 gün geçerli, yani 30 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olması isteniyor.