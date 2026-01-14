Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy’e bağlı İncesuyu köyünde yıllardır yaşanan cep telefonlarının çekmemesi sorununu çözmeye başladıklarını belirtti.

Başkan İsbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemize bağlı doğa harikası, turizmin incisi İncesuyu Kanyonu ile meşhur olan İncesuyu köyünde cep telefonun çalışmaması durumunu çözmek için çalışmalara başladık. Gerekli tüm yazışmaları yaptık. Gerekli izinleri aldık. Artık sıra iletişim istasyonunun kurulmasına geldi. Tüm imkanlarımız ile İncesuyu köyü halkının yanındayız. Bu süreçte bize destek veren Valimiz Sayın Ali Çalgan’a teşekkür ederim” dedi.