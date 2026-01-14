Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına gastronomi alanında girmesi için "Gastro Çorum Projesi" hayata geçirildi.

Projenin tanıtımı dün Anitta Otelde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Çorum Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı.

Çorum'un Türkiye'de Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında girmesi amacıyla hazırlanan "Gastro Çorum Projesi"nin tanıtım programında konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un sanayi ve tarım şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kültür şehri olduğunu söyledi.

Çorum mutfağının da kültürün önemli bir parçası olduğunu belirten Aşgın, belediyenin 17 sosyal tesisinde kentin gastronomi açısından öne çıkan ürünlerin servis edildiğini, eğitim merkezlerinde açılan 5 mutfakta ise kursiyerlere geleneksel Çorum yemeklerini öğrettiklerini bildirdi.

"Gastro Çorum Projesi"nin kent için bir milat olduğunu vurgulayan Aşgın, "Şehrimizde tarım, ticaret, sanayi, tarih, kültür alanlarındaki gayretimize yeni bir halka ekliyoruz. Şehrimiz 4. şehir olacak. Bazı şehirlerimiz 'Türkiye'nin en iyi mutfağı Çorum'dur' derken niçin biz birinci olarak bu onayı almadık? Biraz bu konuda hayıflandığımızı ifade etmek isterim. Bu da bizim ayıbımız olsun ama bu ayıbı telafi edeceğiz. Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'dan sonra 4. şehir olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Çorum'u ilave edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aşgın, Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması için kurumların hep birlikte çalışması gerektiğinin altını çizerek, UNESCO'ya 2027'de başvuru yapılacağını ve sürecin titizlikle izleneceğini belirtti.

Programda yöresel yemek araştırmacısı, yazar ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin de Çorum mutfağının Türkiye'nin en güçlü ve en özgün birkaç mutfağından biri olduğuna işaret etti.

Çorum'un 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması dolayısıyla gastronomik anlamda önemli değer olduğunun altını çizen Şahin, UNESCO'ya başvuru sürecinde yapılacak çalışmaların, kenti gastronomi alanında arzu edilen yere getireceğini dile getirdi.

30'a yakın şehrin UNESCO'ya başvuru hazırlığında olduğuna ve bunların 20'sinin gastronomiyle alakalı olduğunu kaydeden Şahin, "Her şehir gastronomi şehri olmak zorunda değil. Her bir şehrimizin farklı farklı değeri ve anlamı var ama Çorum gastronomik anlamda çok fazla irdelenmesi gereken ve hak ettiği yere de getirilmesi gereken bir şehir. Ben Tokatlıyım. Tokat'ın da gastronomi başvurusu yaptığını söylemek istiyorum. Hangisi ön planda diye sorarsanız, tabii ki çok rahat söyleyebilirim, Çorum bunu çok net hak ediyor, istiyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Yasemin Türkan Cerit Doğan da UNESCO başvuru dosyasının hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

Yemek kültürleri danışmanı Filiz Hösükoğlu ise gastronomi alanında 20'den fazla ülkede çalışma yaptığını ve Çorum'un kendisi için bu alanda özel bir kent olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından davetlilere Çorum'un coğrafi işaret tescilli yemeği İskilip dolması ikram edildi.

Programda ayrıca, Çorum'un coğrafi işaret tescilli lezzetleri ile Hitit ekmeği davetlilerin beğenisine sunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları da katıldı.