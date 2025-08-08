Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında TYP Protokolü imzalandı.

İŞKUR tarafından Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere ‘Toplum Yararına Program (TYP)’ uygulanacak. 7 Ağustos tarihinde imzalanan protokole istinaden Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplam 460 kişi 6 ay süreyle istihdam edilecek. Başvurular; 11-15 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 15 Ağustos Cuma günü saat 23:59’a kadar İŞKUR İl Müdürlüğü ALO-170 iletişim hattı üzerinden, İŞKUR Mobil uygulamasından ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden başvurularını yapabilecek.