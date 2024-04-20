Badminton’da büyük bir başarı daha.

Osmancık Atatürk Ortaokulu erkek takımı Türkiye ikincisi oldu.

16-19 Nisan tarihlerinde Kırklareli’nde yapılan Okul Sporları Yıldız Erkekler Badminton Türkiye finallerinde 18 takım mücadele etti.

Osmancık Atatürk Ortaokulu erkek takımı antrenör Eren Murat Güngör yönetiminde Utku Özdemir, Kutay Gökgöz, Engin Makineci, Haşim Kağan Töremiş ve Yakup Şerbetçi’li kadrosu ile mücadele etti.

Grup maçlarını kayıpsız geçerek birinci olarak ikinci tura yükselen temsilcimiz yarı finalde Ankara Mamak İmam Hatip Lisesi’ni 4-1 yenerek finale yükseldi.

Final maçında Muş şampiyonu ile karşılaşan Osmancık Atatürk Ortaokulu nefes kesen maçı bir setle 3-2 vererek Türkiye ikinciliğini kazandı.

Antrenör Eren Murat Güngör desteklerinden dolayı Okul Müdürü Adem Şahin, Müdür Yardımcısı Hakan Kocamanoğlu, Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Faruk Tonbul ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Kaymakam Ayhan Akpay’a teşekkür etti.