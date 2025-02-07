Çorum İl Trafik Komisyon Kararı doğrultusunda ambulansların çıkışlarına yönelik Ulukavak Mahallesi Tarakçı 7. Sokak’ta Pazartesi günleri Varinli Caddesi istikametine araç park yasağı getirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çorum İl Trafik Komisyon Kararı Ulukavak Mahallesi Tarakçı 7. Sokak üzeri pazartesi günleri Varinli Caddesi İstikametine araç park yasağı getirilmiştir.

Belirtilen sokak üzerine pazartesi günleri araçlarını park eden araç sürücülerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden idari işlem uygulanacak olup, park edilmiş araçlar çekici marifetiyle çekilecektir” ifadelerine yer verildi.