Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
İçeriği Görüntüle

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 15-22 Aralık tarihlerinde çalışma gerçekleştirildi.

Kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 7 kişiden 6'sı bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı