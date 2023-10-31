Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’da 2024 yıl başı itibariyle şirketler ve kurumların ıslak imza yerine geçen E-İmza ve resmi yazışmalarda baskılı kağıt israfını önleyecek elektronik posta (kep) hizmetini alabilecekleri bir ofis açıldı.

DMS E-İmza ve KEP firma yetkilisi Duran Atak, yerinde hizmet uygulamasını da hayata geçirdiklerini bu uygulama ile zamandan tasarruf ve acil ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir açığı kapatacağını dile getirdi.

Atak, uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“E- dönüşüm pazarının önemli bir parçası olan ıslak imza yerine geçen Elektronik imza (E- İmza) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) E-Fatura, E- arşiv Fatura, E-Bordro, E-İrsaliye, E-Defter,E-mutabakat olmak üzere 2024 yılı başı itibariyle belirlenen limitin üzerine birçok firmanın çıkması ve bu hizmetleri talep etmesi bekleniyor.

Bu hizmetlere ulaşmak için 05443311901 telefon numarasından iletişime geçebilecekler ve Yeniyol Mahallesi Gazi 10.Sokak No:2/5 de açmış olduğumuz ofisimizde hafta içi sabah 09.00’dan Akşam 17:00’a kadar bu hizmetleri alabilecekleri gibi yerinde hizmeti de hizmet bedeli karşılığında alabilecekleri gibi, Mobil E-İmza ve E-Devlet üzerinden de bu hizmete ulaşabilecekler.

Matbuu baskı faturaların yerine geçecek olan verginin dijitalleşmesinin dünya genelinde yayılmasına bağlı olarak, E- Dönüşüm sistemleri büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Daha çok kişiye aynı anda hizmet vermek, daha hızlı işlem yapmak, küresel bağlantılara sahip olmak eskisinden de önemli hale gelecek.”