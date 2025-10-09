Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Çayırköyü’nde bir elma ağacının Ekim ayında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

Sonbaharın ortasında yaşanan bu sıra dışı doğa olayı, köy sakinlerinde şaşkınlık yarattı. Elma ağacının çiçek açtığını gören vatandaşlar, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek durumu endişeyle karşıladı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bu tür sıra dışı olaylara neden olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, iklim dengesizliklerinin tarım ve doğa üzerindeki etkilerine karşı uyarılarda bulunuyor.