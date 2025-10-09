2.Lig'de mücadele eden Bursapor, Çorum FK'dan ayrılan teknik direktör Tahsin Tam ile anlaştı.

Bu sezon başında ikinci kez Çorum FK'nın başına getirilen Tam, 3-1'lik İstanbulspor yenilgisinin ardından takımdan ayrıldı.

Çorum FK macerası 6 hafta süren Tam, eski takımı Bursapor'a döndü.

Daha önce 2022-2023 sezonunda 12 maç Bursaspor'u çalıştıran Tahsin Tam, 0.92 puan ortalaması elde etmişti.

BURSASPOR’DAN ÇORUM’A GİTTİ

Bursaspor’dan ayrıldıktan sonra Çorum FK’ya giden Tahsin Tam, 36 maçta 2.11 puan ortalaması elde etti. Ankara Keçiörengücü ve Vanspor FK tecrübeleri de yaşayan tecrübeli çalıştıcı, bu sezona yine Çorum FK’da başlamış 6 maçta 2.17 puan ortalaması elde etmesine rağmen takımdan ayrılmıştı. 2022-2023 sezonu öncesinde de ciddi bir kariyere sahip olan Tahsin Tam, antrenörlüğe Bursaspor altyapısında başladı.

BURSASPOR ALTYAPISINDA BAŞLADI

2003 yılında başlayan serüven, Merinosspor da dahil olmak üzere 2010 yılına kadar sürdü. Bursa’dan ayrılan Tahsin Tam, Gaziantepspor, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor’da yardımcı antrenörlük yaptı. Bodrumspor’da teknik direktörülük görevine getirilen ve büyük başarılara imza atan Tahsin Tam, Karacabey Belediyespor deneyiminden sonra Bursaspor’a gelmiş ve rotasını çizmişti.