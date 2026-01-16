CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edilmesine sert tepki gösterdi.

Tahtasız, emeklilerin yaşadığı mağduriyetin görmezden gelindiğini belirterek, “Meclis’te de sokakta da mücadelemiz sürecek” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmaya değinen Tahtasız, emeklilerin iktidardan sadaka değil, yıllarca ödedikleri primlerin karşılığını istediğini vurguladı. Emeklilerin kendisine, “Bu ülkeye 25-30 yıl hizmet ettik, geleceğimizi güvence altına almak için prim ödedik. Geldiğimiz noktada emekli olduğumuza pişmanız” sözleriyle dert yandığını aktardı.

Tahtasız, iktidarın kaynak tercihlerini de eleştirerek, “Geçiş garantili yollar, yolcu garantili havalimanları, hasta garantili hastaneler ve kur korumalı faiz sistemine milyarlar aktarılırken, emeklilerin yıllarca ödediği primlerin üzerine çökülüyor. Emekliler bu iktidara haklarını helal etmiyor” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ YILI DEDİLER, EMEKLİNİN HAKKINI YEDİLER”

İktidarın ‘Emekli Yılı’ ilanına rağmen emeklilerin ekonomik olarak daha da yoksullaştığını savunan Tahtasız, emeklilerin her ay cebinden yaklaşık 5,5 çeyrek altın eksildiğini söyledi. Asgari ücretlilerin açlık sınırının altında çalışmaya mahkûm edildiğini, işçilerin emeğinin karşılığını alamadığını ve gençlerin mülakat ve torpil sistemi nedeniyle işsiz bırakıldığını dile getirdi.

Tahtasız, “Bu iktidar; emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin ve gençlerin hakkını yiyen, kul hakkına giren bir iktidar olarak siyasetin tozlu raflarında yerini alacaktır” dedi.

TAHTASIZ’DAN EMEKLİLER İÇİN TALEPLER

CHP’li Tahtasız, emeklilere yönelik taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

-En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı, asgari ücret en az 39 bin lira olmalıdır.

-Tüm emeklilere seyyanen zam yapılmalı, emekli katsayı oranı 2008 öncesine döndürülmeli, intibak düzenlemesi hayata geçirilmeli ve ilaç katkı payı kaldırılmalıdır.

-Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri asgari ücret tutarında olmalı ve tüm emeklilere ödenmelidir.

-Evi olmayan ve kirada oturan emeklilere kira yardımı sağlanmalıdır.

-Kademeli emeklilik bekleyenler ile staj ve çıraklık mağdurlarının hakları verilmelidir.

-Esnafa verilen 7 bin 200 gün prim sözü yerine getirilmelidir.