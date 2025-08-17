Çorum’un İskilip ilçesi ile merkez arasındaki karayolda, korkunç bir kaza meydana geldi.

Uğurludağ yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı.

Şiddetli çarpışma sonucu traktör ikiye ayrılırken, otomobilde de ağır maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri, kaza sonrası araçlarda olası yangın riskine karşı güvenlik önlemleri alırken, yol güvenliğini sağlamak amacıyla da çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.