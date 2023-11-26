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İskilip Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan 38 yaşındaki genç geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre evli ve bir çocuk babası olan Kamil Armutçu(38), kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip İskilip Ulu Cami’de kılınan cenaze namazından sonra Mutaflar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü de genç yaşta hayatını kaybeden Kamil Armutçu için taziye mesajı paylaşarak;

"Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İskilip orman İşletme Müdürlüğümüz personeli ve mesai arkadaşımız Kamil Armutçu, bugün ikindi namazına müteakip İskilip merkez Mutaflar mezarlığında defnedilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet,acılı ailesine,sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı dilliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.