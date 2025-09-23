Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu yıl eğitime başlayacak olan birinci sınıf öğrencileri için 'Beyaz Önlük Giyme ve Öğrenci Yemin Töreni' yapıldı.

Hitit Üniversitesi İkbalkent Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam, akademisyenler, Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ile aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, fakülteye yeni katılan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise 2006 yılında açılan Tıp Fakültesi'nin ilk olarak Gazi Üniversitesi bünyesinde eğitime başladığını ve 2017 yılından itibaren ise Hitit Üniversitesi'nde öğrenci kabulünün yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından bu yıl Tıp Fakültesi'nde eğitime başlayan öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek hekimlik andını okudu.

Törende öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı oldukları gözlendi.

Çocuklarını beyaz önlük içinde gören ve gururlanan aileler, gözyaşlarının tutamadı.

Aileler beyaz önlükler içerisinde çocuklarıyla bol bol fotoğraf çektirerek onların mutluluklarına ortak oldular.