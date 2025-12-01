Çorum'da iki keçinin birbirleriyle kavgasını Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Çorum'da yaban hayatı envanter çalışmaları sırasında keçilerin kavga anlarını kayıt altına aldı.

Kargı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda çekilen görüntülerde iki keçinin kıran kırana mücadelesi yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaptığı paylaşımda; "Doğanın ortasında tansiyonun yükseldiği anlar… Birkaç boynuz darbesinin ardından herkes sakinleşti ve yollar ayrıldı. Keçi inadının hüküm sürdüğü bu kısa mücadele, doğada her şeyin doğal olduğunu hatırlatıyor; gerilim de huzur da..." ifadelerine yer verildi