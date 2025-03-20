Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik oranlarını açıkladı.

Ülkemizde işsizlik oranı %8,7 seviyesinde gerçekleşti. Çorum’da ise bu oran ülke ortalamasının altında gerçekleşti.

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

Çorum’da işsizlik seviyesi 6,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bölgemizdeki illerde ise bu oran Samsun’da 7,2, Tokat’ta 6,4, Amasya’da ise 6,9 seviyesinde gerçekleşti.