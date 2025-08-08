Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Obruk Barajı’nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, Su Ürünleri Kanunu olan 1380 sayılı yasa ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kerevit avcılığında kullanılan toplam 1.800 metre uzunluğunda sepet ağ tespit edildi. Söz konusu ağlara, mevzuata aykırı olarak kullanıldıkları gerekçesiyle el konuldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kaçak avcılıkla mücadelenin sadece rutin denetimlerle değil, aynı zamanda vatandaşların ihbarları doğrultusunda da sürdüğü belirtildi.

İç sulardaki doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.