Çorum’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' yürüyüşü düzenlendi.

Ulucami’nden başlayan “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü’ Atatürk Anıtı’na kadar devam etti.

Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Mühendis Albay Fatih Yiğit, Türkiye Muharip Gazi Derneği Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Uğur Beker, gaziler, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenci katıldı.