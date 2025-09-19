Sinop'un Boyabat ilçesi altyapısından yetişen genç futbolcu Gökalp Özdemir, TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Çorum FK'ya transfer olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde futbola başlayan genç yetenek Gökalp Özdemir, TFF 1. Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olarak profesyonelliğe adım attı.

ALTYAPIDAN PROFESYONELLİĞE

Futbola memleketi Boyabat'ın Çeltikspor kulübünün altyapısında başlayan Gökalp Özdemir, yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Buradaki başarılı performansının ardından Samsun Kadıköyspor forması giyerek gelişimini sürdüren Özdemir, azmi ve çalışkanlığıyla profesyonelliğe giden yolda önemli bir adım attı. Genç futbolcunun bugünlere gelmesinde üzerinde büyük emekleri olan antrenörleri Yusuf Çamyaran ve Rıfat Yurtseven’in katkısı ise unutulmadı.

HEM EĞİTİM HEM FUTBOL BİR ARADA

Sadece futbol kariyerine değil, eğitimine de büyük önem veren genç yetenek, Samsun Spor Lisesi'ndeki öğrenim hayatına artık Çorum Spor Lisesi'nde devam edecek. Hem akademik eğitimini hem de profesyonel spor hayatını bir arada yürütecek olan Gökalp, sahadaki başarısını okul sıralarına da yansıtmayı hedefliyor.

KULÜPTEN GENÇ YETENEĞE TAM DESTEK

Çorum FK yönetimi, genç transferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop'un genç yeteneği Gökalp Özdemir’e hem eğitim hem de futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Onun bu seviyeye gelmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve ailesine teşekkür ediyoruz. Kulüp olarak kendisinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.