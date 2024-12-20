Türkiye’nin doğusunu ve Karadeniz bölgesini İstanbul’a ve Avrupa’ya bağlayan ve Çorum Osmancık ilçesinin tam ortasından geçen D-100 karayolunda yapılan genişletme çalışmaları ve yol kenarına bordür döşenmesi nedeniyle yıllardır bu yolun ekmeğini yiyen esnafı zor duruma düştü.

İlçe halkının ve yol kenarındaki esnafın D-100 karayolu ile bağlantısının kesilmesi nedeniyle Valilik'te bir istişare toplantısı düzenlendi.

Vali Çalgan, D-100 Karayolunun Osmancık ilçe merkezindeki geçişi ile ilgili yapılan düzenlemeler konusunda esnaf ve mesken sahiplerinin şikayet ve taleplerini değerlendirdi.

Toplantıda, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çalgan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Genel Meclisi üyeleri ve Osmancık esnaf temsilcilerinin yapılan çalışmalar ile ilgili talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Vali Ali Çalgan başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Genel Meclisi üyeleri, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve Osmancık esnaf temsilcileri katıldı.