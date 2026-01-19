Çorum'da aranan 13 kişi yakalandı
Çorum'da aranan 13 kişi yakalandı
İçeriği Görüntüle

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

1881871 Corum Da Carpisan Iki Otomobildeki 4 Kisi Yaralandi 696E804Ac20A1

M.A. yönetimindeki DY 464 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde İ.K. idaresindeki 19 HD 266 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Corum Da Iki Otomobil Carpisti 4 Yarali 19481160 Amp

Kazada sürücüler ile U.A. ve A.A. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan İ.K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

20260119 2 72572846 121348769 Preview

Muhabir: Çorum Hakimiyet