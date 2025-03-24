Çorum Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çerçevesinde Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokak sakinleriyle görüşmeler başladı.

Çorum’un çehresini değiştirecek olan Kentsel Dönüşüm’de atılan ilk adımların ardından kentsel dönüşüme girecek Hasanpaşa sakinleriyle görüşmeler de başladı.

Mahalle sakinleriyle uzlaşı sağlamak adına görüşmelerin başladığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı süreci şeffaf bir şekilde yürüttüklerini ve mahalle sakinleriyle Çorum Belediyesi’nde kurulan Kentsel Dönüşüm ofisinde görüştüklerini dile getirdi.

Özüyağlı, “Ülkemiz büyük bir kısmı deprem riski taşımaktadır. Şehrimiz ise çevremizde yer alan Fay Hatları sebebiyle deprem tehdidini yakından hissetmektedir. Bu maksatla; şehrimizi afetlere daha dirençli hale getirmek ve günümüzde, güvenli, modern ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm yalnızca binaların yenilenmesi değil, aynı zamanda sosyal donatı alanlarının artırılması, yeşil alanların korunması ve modern şehircilik anlayışıyla yaşam kalitesinin yükseltilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle; yürürlükteki mevzuat ve “Deprem Yönetmeliği” ne uygun olmayan, 3 ve 5 katlı, 39 bina ve 266 adet bağımsız bölümden oluşan, Gülabibey Mahallesi; 915 Ada 5, 6, 7, 8, 9 ve 16 Numaralı, 916 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Numaralı, 917 Ada 1, 3, 4 ve 5 Numaralı Parseller ile 4735 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 Numaralı Parselleri kapsayan alan Çorum Belediyesi Meclisi tarafından; 04 Ekim 2024 günü ve 104 sayılı Meclis kararı ile “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmişti. Söz konusu bölgede, ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde, şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışması ile mekânsal ve ekonomik yapıyı güçlendirerek alanın mevcut ve gelecekteki kullanıcılar için kaliteli, konforlu ve olası afet risklerine karşı hazırlıklı yapılar üretmek, Sağlıklı mekânsal çevre ve buna bağlı olarak gelişen sosyal yaşam alanları oluşturmak amaçlanmaktadır.

Belediyemiz Meclisinde alınan Karar kapsamında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde kalan taşınmazlar ile ilgili hak sahipleri ile birebir görüşmelere başladık. Bu süreçte; görüşmeler her bir bina için ayrı ayrı yapılacak olup taşınmazınızın bulunduğu görüşmeleri mülk sahiplerine SMS (Kısa Mesaj) ile bildireceğiz. Şu an için görüşmelerimizde bir olumsuzluk yaşanmadan devam etmektedir. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.