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Çorum Belediyesi ve Dodurga Belediyesi Gazze'de yaşanan vahşet sonrası konser ve açılış programlarını iptal etti.

Çorum Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kadeş Barış Meydanı'nda sahne alması planlanan Mustafa Ceceli konserinin iptal olduğunu duyurdu.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "29 Ekim’de gerçekleşecek Mustafa Ceceli konseri iptal edilmiştir.

Vakit Filistinli kardeşlerimize dua, bebek katillerine lanet okuma vaktidir." dedi

DODURGA BELEDİYESİ DE İPTAL ETTİ

Dodurga Belediyesi de açılış ve konser programlarını iptal ettti.

Dodurga Belediyesi de ; "21 Ekim Cumartesi günü yapacağımız açılış ve konser programı Filistin-Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamlar nedeniyle iptal edilmiştir.

Özür dileriz." ifadelerine yer verdi.