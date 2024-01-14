Kültür ve Turizm Bakanlığınca çeşitli ünvan ve pozisyonlara 1629 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Bu kapsamda Çorum'a da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 büro personeli alımı yapılacak.

Başvurular, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 65 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir,

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (230): Ankara (35), Adana (7), Adıyaman (3), Afyonkarahisar (2), Ağrı (1), Aksaray (1), Amasya (1), Antalya (7), Ardahan (1), Artvin (1), Aydın (4), Balıkesir (3), Bartın (1), Batman (1), Bayburt (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (3), Çanakkale (1), Çankırı (1), Çorum (5), Denizli (2), Diyarbakır (4), Düzce (1), Edirne (2), Elazığ (3), Erzincan (2), Erzurum (2), Eskişehir (3), Gaziantep (4), Giresun (2), Gümüşhane (2), Hakkari (1), Hatay (2), Iğdır (2), Isparta (1), İstanbul (28), İzmir (7), Kahramanmaraş (1), Karabük (2), Karaman (2), Kars (2), Kastamonu (1), Kayseri (4), Kırıkkale (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Kocaeli (3), Konya (3), Kütahya (4), Malatya (1), Manisa (1), Mardin (3), Mersin (1), Muğla (6), Muş (2), Nevşehir (2), Niğde (1), Ordu (1), Osmaniye (1), Rize (2), Sakarya (1), Samsun (4), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (2), Şanlıurfa (2), Şırnak (3), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (2), Tunceli (3), Uşak (1), Van (4), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1).