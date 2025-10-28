Çorum 'da üç meslek lisesince Gazze yararına kermes düzenlendi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistin halkına destek olmak amacıyla Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince ortak kermes açıldı.

Sanat Sokak'ta düzenlenen kermeste, eğitimciler, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelirin, Filistin halkı için bağışlanacağı bildirildi.