Çorum'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar için ilk ders zili çaldı.

Okulla ilk defa tanışan minik öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu.

Öğretmenleriyle okulu gezen öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Velileriyle okula gelen öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen törenin ardından sınıflara alındı.

Bu arada İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar uyum haftası ile ilgili bir mesaj yayınladı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası'nın tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Çağlar;

"Yaz tatilinin ardından, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte, yeni bir döneme ve yeni bir başlangıca hep birlikte merhaba diyoruz. Bu hafta, özellikle okula ilk kez adım atacak minik yavrularımız için büyük bir anlam taşıyor. Onların okula uyum sağlaması, eğitim hayatlarına güvenle başlamaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları için düzenlenen uyum haftası, onlar için önemli bir basamak. Uyum Haftası, çocuklarımızın okul ortamına alışmalarını, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışmalarını sağlayarak, eğitim yolculuklarının ilk adımlarını atmalarına yardımcı oluyor. Bu hafta boyunca çocuklarımızın güvenle, huzurla ve mutlulukla okula adapte olmalarını hedefliyoruz. Her bir öğrencimizin okullarında kendilerini evlerindeki gibi hissetmelerini sağlamak, bizler için önceliklidir. Her bir öğrencimizin, okullarımızda kendilerini güvende hissetmeleri, özgüvenle eğitimlerine başlamaları için gereken tüm tedbirler alınmış, hazırlıklar tamamlanmıştır. Bir fidanın toprağa sıkı sıkıya tutunup güçlü bir çınara dönüşmesi, ancak ilgiyle, doğru bakım ve özenle mümkündür. Uyum haftası da çocuklarımızın bu eğitim bahçesinde sağlam kökler salarak büyüyecekleri, geleceğe dair ilk adımlarını attıkları bir dönemi ifade eder. Bizler de bu dönemde, çocuklarımızın bu önemli yolculuklarında yanlarında olarak, onlara gereken rehberliği ve desteği sevgiyle, ilgiyle özenle sunacağız. Her bir öğrencimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarması için elimizden geleni yapacak, onların başarısına katkı sağlamak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Değerli Velilerimiz, Bu süreçte sizlerin desteği, çocuklarımızın uyum sağlaması ve kendilerini okullarında güvenle ifade edebilmeleri için büyük önem taşıyor. Onların yeni arkadaşlıklar kurmaları, öğretmenlerine güven duymalarını ve öğrenmeye istekli olmalarını sağlamak adına, evde göstereceğiniz ilgi ve anlayış, bu sürecin en değerli unsurları arasında yer alıyor. Sizlerle iş birliği içinde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de eğitim sürecinde aktif bir şekilde yer almanız, çocuklarımızın daha başarılı, daha öz güvenli ve daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacaktır. Eğitimdeki bu kutsal yolculuğumuzda, öğrencilerimiz ve onları yetiştiren öğretmenlerimizle birlikte, omuz omuza vererek çok daha anlamlı başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı