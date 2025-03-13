Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2024 yılında yüzde 20,8 ile Sinop olurken, Çorum yüzde 17.2 ile Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 7.il oldu.

ÇORUM 7.SIRADA

Çorum’da 2024 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde % 15,5, kadınlarda %18,9 oldu.

Bölge iller arasında bulunan Samsun’da 2024 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı erkeklerde%12,5, kadınlarda %14,8,

Tokat’ta erkeklerde %14,5, kadınlarda %17,3, Çorum’da erkeklerde % 15,5, kadınlarda %18,9, Amasya’da erkeklerde %14,7, kadınlarda %18,1 oldu.

TÜİK, 2024 itibarıyla Türkiye genelinde 65 yaş üstü nüfusun oranının yüzde 10.6'ya ulaştığını açıkladı.