Çorum'da 494 okulda 83 bin öğrenci bugün karne sevinci yaşadı.

Okullarda yarıyıl tatili için son ders zili bugün çaldı.

Kentte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören yaklaşık 83 bin öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Vali Ali Çalgan, Kocatepe İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Okulda sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Çalgan, daha sonra öğrencilere karne ve hediye dağıttı.

Çalgan, öğrencilere tatili dinlenerek geçirmelerini tavsiye etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran’da tamamlanacak.