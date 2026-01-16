Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (Çorum DSYB), Miraç Kandili dolayısıyla kent merkezindeki camilerde vatandaşlara süt ikramında bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Hanımeli Yöresel Market iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Birlik üyesi Ahmet Uysal’ın süt katkılarıyla hazırlandı. Miraç Kandili vesilesiyle Ulu Camii, Akşemseddin Camii ve Abdibey Camii’nde vatandaşlara süt dağıtımı yapıldı.

Açıklamada, mübarek gecenin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çekilerek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür edildi. Çorum DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya da tüm vatandaşların Miraç Kandili’ni tebrik ederek, kandilin hayırlara vesile olmasını temenni etti.