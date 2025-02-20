Çorum 'da okul güvenliği toplantısında öğrencilerin güvenli ortamda eğitim almaları için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığındaki toplantıya Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cem Daharlı, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve muhtarlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilere yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve siber güvenlik konusunda saha çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Okullarda eğitim personeli dışında görev yapan personele yönelik bağımlılıkla mücadele, öğrenci iletişimi, okul ve kurum kültürü konularında eğitimler verildiğini belirten Çağlar, okul servislerinde görev yapan şoför ve yardımcı personele yönelik de eğitimlerin devam ettiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir de, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul güvenliği kapsamında yapılan tedbir çalışmaları hakkında sunum yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Başkomiser Zeynep Sarı ile İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nurcan Kızıllar da okullarda eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve alınan tedbirlerle ilgili sunumlar yaptı.