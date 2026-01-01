Çorum Belediyesi tarafından Çorumlu Obası’nda düzenlenen kartopu etkinlikleri renkli görüntülere sahne olurken, çocukların kar tatili isteği kısa sürede gerçeğe dönüştü.

Etkinlikler sırasında çocuklarla bir araya gelen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öğrencilerin yoğun ısrarı üzerine Çorum Valisi Ali Çalgan’ı telefonla arayarak çocukların talebini iletti.

Başkan Aşgın’ın, öğrencilerin kar tatili isteğini bizzat aktardığı görüşmede, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışı da değerlendirildi.

Görüşmenin ardından Vali Ali Çalgan’dan gelen müjdeli haber, Çorumlu Obası’ndaki çocuklar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Yapılan değerlendirme sonucunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü Çorum’da eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.