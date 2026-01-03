Geçimlerini devlete ağaç keserek sağlayan Çorum’un Kargı İlçesi’ndeki orman köylüleri artan girdi maliyetleri karşısında fiyatların 3 yıldır yerinde sayması ve hatta daha da aşağı çekilmesi nedeniyle eylem yaptı.

2023 yılında 1 ster odun kesim fiyatı 523 lira iken, 2026’da bu rakam 430 lira seviyesine çekilmek isteniyor. Yine 1 metreküp tomruk kesim fiyatı 2025 yılı şubat ayında 1100 iken 2026 yılında 700 lira düşürüldü. Orman köylüleri son 3 yılda enflasyonun ve mazot fiyatının yüzde 100’den fazla arttığını ifade etti.

Orman köylülerinin eylemine CHP Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik ile birlikte destek veren CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenerek, “2023 yılında kesim fiyatı 523 lira iken 2026 yılında 3 yıl öncesinin de altında 430 lira gibi bir fiyat teklif etmek ne demektir? Sizin amacınız orman köylüsünün ekmeğiyle oynamak mıdır? Sizin amacınız ormanlara yandaş şirketleri sokup köylünün geçim kaynağını elinden almak mıdır” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, orman köylüleriyle birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2023 yılında bir ster kesim 523 lira iken mazot 22 liraydı. 2024 yılında mazot 46 lira oldu, enflasyon arttı ancak kesim fiyatları yüzde 2 artırılarak 534 lira oldu. 2025 yılında da fiyat artırımı yapılmayarak 534 lira da sabit tutuldu. Orman köylüleri 2026 yılında en azından resmi enflasyon oranında yüzde 30 artış beklerken kendilerine daha düşük fiyatlar teklif edildi. Bu, ‘orman köylülerimizle çalışmayacağız, kesim işlerini yandaş şirketlere vereceğiz ve yandaşları kalkındıracağız’ anlamına geliyor. AKP iktidarı çiftçiyi üretimden soğuttuğu gibi şimdi de orman köylülerinin ekmeğine göz dikmiş durumda. Fiyatların resmi enflasyonun çok çok altında belirlenmesi, orman köylülerimizi geçim sıkıntısına sokacaktır. Bu fiyatlar kabul edilemez.”

Kargı Orman İşletmesi Müdürlüğü önünde eylem yapan orman köylüleri ise “Devletimize sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz fiyatların yükseltilmesini beklerken zaten düşük olan fiyatları yüzde 30 altına çekiyorlar. Biz iş bırakma eylemine gitmeden önce devletimize sesimizi duyurmak istedik. Hepimiz mağduruz. Bütün maliyetlerimiz 2-3 katına çıktı ancak alın terimizin karşılığını alamıyoruz” dediler.



