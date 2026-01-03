Kadınlar Hentbol 2. liginde Çorum Gençlikspor gruptaki üçüncü maçında yarın evinde Esan Akü Merkez takımı ile karşılaşacak.

Yarın saat 14’de Tevfik Kış Spor Salonunda oynanacak maçta Çorum Gençlikspor takımı kazanmak için mücadele edecek.

Beş takımın mücadele ettiği grupta Kastamonu Atlas Hentbol takımı ligden çekilince mücadele dört takımla devam ediyor.

Çorum Gençlikspor grubunda ilk maçında evinde Kastamonu DSİspor’a bir golle yenilirken ikinci maçında ise Bolu Belediyespor’a farklı mağlup olmuştu.

Çorum GençliksporHentbol takımı grupta ilk yarının son maçında yarın Tevfik Kış Spor Salonunda Kastamonu Esan Akü Merkez takımı ile karşılaşacak.

Çorum Gençlikspor üçüncü maçında ilk galibiyetini yarın Esan Akü Merkez karşısında almak isteyecek.

Maçı Mert Efe Tuncar ve Abdulkerim Yaşar hakem ikilisi yönetirken maçta gözlemci olarak ise Aydın Kandemir görev yapacak.